НИКОЛАЙ КОРОЛЕВ, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму

«В Чувашии построены прекрасные объекты туристической инфраструктуры, прекрасные объекты городской среды, инженерные объекты. Особенно приятно сравнивать, что было и что стало. Мы видим, какая набережная построена в Чебоксарах: она стала излюбленным местом посещения горожан и гостей города. А какой парк построен! Несколько лет назад это была площадка, заросшая лесом, вся в оврагах, а в настоящее время там конкретные объекты туристической инфраструктуры. Чувашия стала одним из передовиков в реализации мероприятий федеральной программы, но нужно закрыть имеющиеся незавершенные объекты».