На «прямой линии» с Президентом

Разговор в режиме всероссийского селектора

Раз в год россияне могут пообщаться с Президентом страны на «прямой линии». Со временем она обрела репутацию чуть ли не самого надежного способа решить ту или иную личную либо общественную проблему, если на своем уровне все способы исчерпаны. И Владимир Путин действительно не раз буквально в ручном режиме «разруливал» ситуацию.

Нынешняя, 16-я по счету, «линия» прошла под знаком цифровизации. В студии, откуда Президент выходил на связь со страной, на сей раз не было зрителей. Кресла убрали, чтобы сосредоточиться на экранах, куда выводились обращения граждан. Была предусмотрена и обратная связь — Путин в прямом эфире переадресовывал вопросы из регионов их непосредственным руководителям, которым было рекомендовано во время «прямой линии» находиться на рабочих местах, «пить валидол и переживать 7 июня 2018 года». Словом, это был своеобразный всероссийский селектор. А губернаторам, до которых вчера не дошла очередь в прямом эфире, вместе со знаменитой «зеленой папкой» с жалобами местных жителей, видимо, будут вручать еще и «зеленую флешку» с видеопруфами.

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По состоянию на 8 часов утра 7 июня, по данным ТАСС, было собрано 1,75 млн вопросов, к 15.00 их стало 2,5 млн. Большая часть из них была задана при помощи телефона, среди популярных каналов связи — SMS-сообщения и специальный сайт программы. Граждане обращались к главе государства, также используя MMS, многие — социальные сети. «Прямая линия» длилась 4 часа 27 минут (рекорд был в 2013 году — 4 часа 47 минут). Прозвучало более 70 вопросов.

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На открытии «линии» известные телеведущие Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов предложили Владимиру Путину оценить итоги развития страны. На вопрос, через какую полосу мы проходим — черную или белую, Президент ответил, что «мы двигаемся в сторону устойчивого «белого цвета». Да, это пока рост скромный, небольшой, но это не падение, а рост — 1,5 процента за прошлый год. Растет промышленность, стабильно растет сельское хозяйство. И все это приобрело устойчивую тенденцию».

Вслед за этим зазвучали более приземленные темы. И самая больная на сегодня — рост цен на бензин. Алексей Караваев из Санкт-Петербурга спросил: сколько же можно это терпеть, что делается, чтобы остановить подорожание?

Как сказал Президент, «во-первых, снижен акциз по бензину на 3, а по дизтопливу на 2 тысячи. Принято решение отменить планировавшееся ранее, с 1 июля этого года, дальнейшее повышение акцизов, его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я исхожу из того, что и Правительство будет за этим строго следить, и Федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения, не будет смотреть на происходящие события сквозь пальцы». А затем предложил выслушать объяснения министра энергетики Александра Новака.

Вопрос Натальи Журовой из Томска злободневен и для других регионов. Она, многодетная мать с тремя детьми, хочет получить земельный участок. Но ей предложили встать в общую очередь — льготная, только если детей четверо. Президент вызвал на онлайн-«ковер» губернатора Сергея Жвачкина. Как можно было понять, такая норма в областном законодательстве есть. Но ее вряд ли можно признать объективной, ведь речь идет о стимулировании рождаемости. И растить троих не менее сложно, напомнил Путин. Губернатор обещал вплотную заняться вопросом.

Глава семейства из Иванова привел тоже почти казусную норму: семьям с 2-3 детьми снижение ипотечной ставки до 6% положено, а с 4-мя — нет. Президент сказал в адрес руководства Минфина, что это неправильно. Свой комментарий Владимир Путин попросил дать и врио губернатора области Станислава Воскресенского. На связь по своим вопросам вызывались также губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Спрашивали люди о дальнейшей налоговой политике, повышении пенсионного возраста. Насчет последнего Путин ответил, что лично он к этому относится очень осторожно, и главным тут должно быть повышение доходов пенсионеров.

Было немало вопросов о внешней политике. Самый тревожный из них — будет ли третья мировая война. Путин ответил словами Эйнштейна, сказавшего, что о третьей он не знает, а вот в четвертой будут воевать только камнями и дубинами.

Смысл в том, что все в мире осознают последствия ядерной войны, и этот страх служит сдерживающим фактором.

«Прямая линия» не превратилась в обыкновенную книгу жалоб, сосредоточившись в первую очередь на проблемах первостепенных. А часть обычных житейских жалоб и предложений в основном высвечивалась на экранах. На них были видны обращения обманутых дольщиков, люди спрашивали, когда в Египет можно будет полететь, когда дадут газ на подмосковные дачи, просили помочь найти могилу деда-фронтовика… Президент зачитывал и сильно скептические оценки: мол, говорите о каком-то глобальном прорыве страны, а у нас в Моздоке дороги вдрызг… Бюджетники спрашивали, почему их зарплаты снова понизились…

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Каждая «прямая линия» Владимира Путина запомнилась тем или иным результатом. Вот лишь некоторые из них. В 2001 году школьник из Иркутской области рассказал главе государства, что занятия в его школе прекратились, потому что она не отапливается уже три недели. Через три дня мэр города подал в отставку. В 2015 году девочка-инвалид из Тольятти попросила помочь ей с приобретением тренажера — проблема была решена за неделю. В 2016 году столь же оперативно был решен вопрос с восстановлением права на земельный участок для жительницы Ставропольского края.

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И, конечно, не обошлось без прямого включения с Керченского моста. Предприниматель из Керчи, поблагодарив за мост, посетовал на высокие по сравнению даже с Краснодарским краем цены, что может сдержать хлынувший было поток туристов.

В заключительном слове глава государства сказал, что совершить прорыв в стране можно лишь при условии мобилизации каждого из нас. «Если мы отстанем в технологическом развитии, не сможем обеспечить нужный темп роста экономики, связать страну пространственно новыми коммуникациями, дорогами, не будем уделять должного внимания здравоохранению и образованию, мы можем безвозвратно отстать. И это поставит под сомнение наш суверенитет», — сказал Президент.

Вячеслав Иванов

фото с сайта kremlin.ru

Глава государства достойно держал ответ перед согражданами.