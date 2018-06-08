12 июня – День России

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник призван сплотить граждан великой многонациональной России. Он напоминает нам об общей ответственности за настоящее и будущее страны.

Единение российского народа на основе созидательных идей делает страну великой державой. Мы гордимся Россией, отдаем все силы для ее процветания, своим трудом приумножаем достигнутые успехи.

Для всех нас особенно важны слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что мы должны беречь любовь к Родине, твердо идти к поставленным целям — во имя России, ее достойного будущего и благополучия граждан.

Пусть наша любовь к Отчизне, самоотверженный труд послужат общему благу, способствуют дальнейшему развитию и укреплению страны!

Желаю жителям Чувашии крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых свершений на благо Отечества.

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев