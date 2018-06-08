В планах — полная загрузка мощностей

На предприятиях Концерна «Тракторные заводы» в Чувашии — «Промтрактор-Вагон» и «Промтрактор-Промлит» — снова набирают сотрудников. Потребность в работниках составляет порядка двух тысяч человек, сообщили руководители этих предприятий Игорь Шпак и Юрий Костромичев 6 июня в ходе рабочей встречи с Главой республики Михаилом Игнатьевым.

30 марта 2018 года было прекращено действие договоров управления с ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» в качестве единоличного исполнительного органа. Функции управляющей организации будет исполнять АО «РТ-Тракторные заводы» совместно с новым частным инвестором, напоминает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Временный генеральный директор ПАО «Промтрактор», ПАО «Чебоксарский агрегатный завод», генеральный директор АО «Промтрактор-Вагон» Игорь Шпак сообщил, что АО «Промтрактор-Вагон» на 1 июня выпущено 374 грузовых полувагона. «С августа-сентября, если не произойдет резких скачков на рынке сырья, начнем выходить на прибыльную работу», — подчеркнул он.

Игорь Шпак добавил, что вследствие загрузки производственных мощностей сегодня завод работает полную рабочую неделю. По его словам, по зарплате задолженностей нет. Завод выплатил работникам аванс за май. В планах руководства предприятия — максимальная загрузка имеющихся мощностей.

Михаил Игнатьев поинтересовался количеством новых заказов на текущий год и на перспективу. Он отметил, что ситуация на предприятиях Концерна «Тракторные заводы», расположенных в республике, защита интересов работников предприятий находятся в центре внимания руководства региона. «Мы готовы в рамках своих компетенций оказывать содействие в решении проблемных вопросов», — подчеркнул руководитель региона.

Григорий Петров

Фото Максима Васильева из архива редакции

Конвейеры на тракторном заводе снова набирают ход.