8 июня — день социального работника

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

Примите сердечные поздравления с Днем социального работника!

Профессия требует от вас не только знаний и умений, но и особых человеческих качеств — милосердия, чуткости, доброты, сострадания.

Благодаря вам необходимую помощь, уход и заботу получают граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, многодетные семьи, дети, инвалиды и пожилые люди. Ваше искреннее участие в судьбах подопечных дает им силы для преодоления трудностей, поддерживает в них веру в добро и справедливость.

Отрадно, что социальные работники Чувашии используют современные подходы к повышению эффективности социального обслуживания населения. Работники социальных учреждений всегда успешно и с большой ответственностью участвуют в реализации государственной социальной политики.

Благодарю вас за бескорыстное отношение к делу, чуткость и душевное тепло, которым вы щедро делитесь со своими подопечными. Пусть ваша доброта вернется к вам сторицей. Желаю вам и вашим близким успехов, здоровья, оптимизма и счастья!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев