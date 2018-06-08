Помощь окажут дежурные больницы

В праздничные и выходные дни, 10, 11 и 12 июня, изменится порядок работы государственных медицинских организаций, сообщает Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

10 и 12 июня поликлиники работать не будут. График работы 11-го числа — субботний: пациентов будут принимать с 8.00 до 13.00, вызовы — до 12.00.

Нуждающиеся в неотложной помощи с 10 по 12 июня могут обратиться в приемные покои Больницы скорой медицинской помощи (Чебоксары, Московский проспект, 47), Республиканской детской клинической больницы (улица Ф. Гладкова, 27), Городской клинической больницы № 1 (проспект Тракторостроителей, 46). Все названные организации будут работать круглосуточно.

Светлана Смирнова