Выходные не помешают получить пенсию

Несмотря на предстоящие выходные и праздничные дни, пенсии доставят своевременно, заверили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда. График доставки уже согласован с соответствующими организациями.

Так, сельские отделения почтовой связи уже начали доставлять пенсии в следующем порядке: 7 июня — за 7 и 8 июня; 8 июня — за 9 и 10 июня; 9 июня — за 11 и 12 июня.

Городские отделения будут выплачивать их 9 июня — за 9 и 10 июня; 11 июня — за 11 и 12 июня.

В кредитные учреждения пенсии будут перечислены 9 июня: в Сбербанк — за 12-15 июня, в иные банки — за 11 июня. На счета пенсионеров средства должны быть зачислены не позднее следующего дня после поступления.

В последующие дни месяца доставка пенсий будет производиться в привычном режиме.

Елена Мишина