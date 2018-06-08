12 июня Чувашия торжественно отметит День России

Главный праздник страны

Культурно-досуговые организации республики подготовили к праздничной дате разнообразную и обширную программу. Каждый в этот день сможет найти что-то по вкусу, даже с подарками и призами. Праздник можно встретить как с семьей, так и с шумной компанией друзей.

Особенно много интересных событий ждут чебоксарцев и гостей столицы республики. Как сообщает администрация города, в Чебоксарах в День России пройдет около 50 праздничных мероприятий в городских парках, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры, образования и спорта.

Настоящим подарком в честь праздника для чебоксарцев, по замыслу организаторов, должен стать концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. Репертуар ансамбля включает в себя лучшие образцы русской и зарубежной классики, современной и народной песни, танцы народов России, старинные и современные солдатские песни. Концерт предваряет главный праздник страны и состоится на Красной площади Чебоксар 11 июня в 17.00.

Основные праздничные мероприятия 12 июня традиционно запланированы на Красной площади. Для любителей спорта с 10.00 до 12.00 здесь пройдут соревнования по прыжкам с шестом, а в 15.00 начнется концерт «Я люблю тебя, Россия!», к которому присоединятся участники всероссийской акции «Парад дружбы народов России» («СЧ» от 7 июня).

Концертные программы в честь дня России подготовили и городские дворцы культуры. Так, в 12.00 горожан ждут ДК «Южный» и «Акация» (поселок Новые Лапсары). А творческие коллективы ДК «Салют» свои выступления под девизом «Моя Россия» начнут в 16.00.

Традиционно порадует своих гостей городской детский парк имени А.Г. Николаева. Здесь в 12.00 12 июня стартует вокальный конкурс «Во славу Отчизны пою я о ней!» Концертно-развлекательную программу «Россия — матушка моя» для маленьких горожан проведет в 13.00 Центральный парк «Лакреевский лес».

Любителей спорта 12 июня ждут также в спортивной школе олимпийского резерва имени И.Б. Солдатовой (улица Мичмана Павлова, 9а). Здесь состоится республиканский турнир по настольному теннису среди юношей и девушек 2002 года рождения.

В районах республики основные праздничные мероприятия пройдут 10 июня — на этот день большинство муниципалитетов запланировало традиционные праздники песни, труда и спорта, называемые теперь Акатуй и посвящаемые Дню России тоже.

Непосредственно 12 июня решили отметить главный День страны в городе Шумерля. Праздничные мероприятия там пройдут в городском парке культуры и отдыха и начнутся в 10.30 с выступления духового оркестра.

Планы праздничных мероприятий изучала

Елена Зайцева

Фото Максима Васильева из архива редакции

В Чувашии состоятся парад дружбы, концерты и спортивные мероприятия.

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Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем России!

История нашего государства — это большой и славный путь, пройденный им, его народом более чем за 1000 лет. Были неимоверные трудности, но были и величайшие победы. Благодаря этим победам Россия превратилась в единую, могучую страну, в одну из ведущих держав мира. И мы, нынешнее поколение, гордимся своим Отечеством, его прошлым и настоящим. Мы сильны и непобедимы дружбой и сплоченностью всех народов, проживающих в России. Мы, все россияне, уверенно смотрим вперед, своим трудом, верным служением Родине делаем ее еще краше и мощнее, а нашу жизнь лучше и благополучнее.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благоденствия, дальнейших успехов и удачи во всем.

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Николай Малов

Поздравление