Больше гулять и меньше «заседать»

Новые площадки меняют дворовый уклад

У домов № 27 и 29 по улице Хевешской в Чебоксарах кипит работа: здесь обустраивают тротуары и устанавливают бордюрные камни. «Может быть, нужно продлить стоянку?», «Ребята, мы хотели мусорные баки двух домов расположить рядом», «А дорожка к тренажерам будет?» — слышится с разных концов двора. Это жители, чье мнение в создании дворового пространства признано решающим, продолжают высказывать свои предложения.

В прошлом году данная территория заметно обновилась — она вошла в список 25 чебоксарских дворов, попавших в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Принимая их осенью, горожане высказали свои пожелания, которые и будут выполнены в текущем году. В течение июня в 21 городском дворе проведут дополнительные работы, на них выделяется 20 млн руб. Также подрядчики посеют газоны («Зеленстрой»), заасфальтируют тротуары (ИП Григорян), уложат на спортивные и детские площадки резиновое покрытие («Завод спортивного оборудования») — все это специально было оставлено на теплое время года.

«Мы хотим, чтобы во дворах было красиво, чтобы молодежь направляла свою энергию в спортивное русло», — объясняет председатель ТОС «Возрождение» Ирина Александрова. Она — одна из активистов, которые участвовали в разработке проекта обустройства того самого двора по Хевешской. Именно по инициативе горожан в нем обновилась хоккейная коробка, появились новые малые архитектурные формы, скамейки, парковочные места. По просьбам жителей тут сделано дополнительное освещение и установлены тренажеры «для пенсионеров». Осенью выяснилось, что к хоккейной коробке не ведут тротуары — и сегодня они прокладываются. «В конечном итоге люди должны получить тот двор, который они и хотели», — объясняет и.о. главы администрации Ленинского района Чебоксар Елена Иванова.

Баскетбольная площадка, пара детских качелей и разбитый асфальт — таким не слишком приглядным был до прошлого года большой двор у домов 12 и 14 по улице 50 лет Октября в Чебоксарах. Сегодня здесь не счесть качелей-каруселей, а к игровой зоне ведут дорожки, покрытые брусчаткой. В этом году рабочие уже сформировали газон (осталось посеять траву) и начали прокладывать дополнительные тротуары, которые попросили горожане. Как только позволит погода, на детскую площадку уложат мягкое прорезиненное покрытие.

А пенсионерка Ольга Эзенкина (старшая по дому) вместе со своими соседями ждет, пока возле ее многоэтажки установят новенькую сушилку для белья с оградой. Именно такая появилась осенью у соседнего дома, и это было пожелание жителей — заполучить у подъезда аналогичную. По наблюдениям Ольги Ивановны, обновленная игровая площадка уже изменила дворовый уклад — если раньше под окнами домов гуляли от силы 6-7 малышей, то теперь в теплый день здесь можно насчитать и 60 человек. Да и любителей выпить встретишь сейчас нечасто — замечания бдительных мам и пап делают свое дело…

Джульетта Федорова

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Молодые мамы с колясками, дедушки и бабушки с внуками, школьники — уже сейчас обновленный двор по улице 50 лет Октября полон людей. Но должно стать еще лучше.