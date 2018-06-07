Цифровые технологии в деле

Керосин, спички, соль, конская сбруя да калоши. В сельские магазины покупатель всегда шел за самым необходимым товаром, даже тогда, когда весь товар продавался строго по разнарядке.

Современные магазины на селе мало в чем уступают городским — на службу продавцам призваны цифровые технологии, но хлеб, колбасу, стройматериалы сельчане по-прежнему приобретают в магазинах райпо. О современных методах управления потребительской кооперацией журналистам республиканских и районных средств массовой информации рассказали в ходе пресс-тура на примере Большесундырского райпо Чувашпотребсоюза.

2018 год для потребительской кооперации Чувашии юбилейный. 125 лет назад в Алатыре было создано первое потребительское общество, которое дало старт развитию кооперативного движения в республике. Чтобы быть конкурентными на современном рынке, повысить эффективность деятельности, сохранив при этом социальную политику, обеспечивая жителей отдаленных, малонаселенных деревень качественными товарами и услугами, в Чувашпотребсоюзе реализуются инновационные проекты, внедряются современные технологии и методы управления.

Автоматизация торговой сети, предприятий общественного питания, аптек позволяет кооперативным организациям снижать входные цены поставщиков и проводить маркетинговые акции. Кстати, по количеству автоматизированных магазинов Чувашпотребсоюз является крупнейшей торговой сетью республики.

Одним из первых в регионе потребсоюз подключился к реализации проекта «Безналичная Чувашия». В магазинах Большесундырского и других райпо каждый посетитель может расплатиться банковской карточкой, а с помощью мобильных приложений «АнтиКонтрафактАлко», «Алкоголь Сканер» узнать дату закупки алкоголя, срок действия лицензии. QR-коды позволяют узнать меню, не заходя в кафе, уточнить перечень вторичного сырья, лекарственных трав, заготавливаемых кооператорами. Специальные программы позволяют продавцам проверить подлинность новых двухтысячных и двухсотрублевых купюр, что журналистам успешно и продемонстрировали.

За последние пять лет в развитие материально-технической базы предприятиями Чувашпотребсоюза вложено порядка 1,4 млрд рублей. В Большесундырском райпо, к примеру, в прошлом году был открыт комплекс придорожного сервиса «Фортуна» возле деревни Калайкасы Моргаушского района, объединивший кафе, гостиницу, шиномонтаж, магазин строительных, хозяйственных товаров. Райпо занимает солидную нишу в обороте района в торговле, общественном питании, является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем.

Современное технологическое оборудование внедряется на производстве, в общественном питании. С помощью индукционных печей пельмени, например, можно приготовить всего за одну минуту. Интерес женской половины журналистской братии вызвали мастер-классы по приготовлению шейки запеченной и корейки на кости, фаршированной томатами и пряностями.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в потребкооперации успешно освоены ЕГАИС, ГИС «Меркурий». Проблемные вопросы, связанные с оформлением ветеринарных сопроводительных документов при закупке молока из личных подсобных хозяйств, озвучены председателем Совета Чувашпотребсоюза на заседании рабочей группы комитета по экономической политике Совета Федерации. Есть надежда, что пожелания кооператоров будут приняты во внимание.

— Потребительская кооперация, находясь в фарватере государственных интересов, активно развивает все сферы деятельности, которые обозначил Владимир Путин на ближайшие годы в майских указах, — подчеркнул в ходе круглого стола председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета Валерий Павлов. — Глава государства отметил, что России нужен прорыв во всех отраслях и сферах, и подчеркнул, что на это способно лишь прогрессивное общество.

Создание логистического центра, автоматизация отраслей, внедрение новых технологий позволяет Чувашпотребсоюзу, его кооперативным предприятиям оставаться лидером системы Центросоюза России по сохранению материально-технической базы, развитию отдельных отраслей деятельности. На селе много тех, кто любит и умеет трудиться, отметили и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов, председатель Союза журналистов Чувашской Республики Валерий Комиссаров, заместитель председателя Госсовета Чувашии, председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Александр Федотов и другие, а значит, союз Чувашпотребсоюза и журналистов должен быть еще более тесным и плодотворным. Первые, кто скажет за это спасибо, — читатели.

Ведущие средства массовой информации республики вот уже многие годы являются надежными партнерами кооператоров в информировании населения и пайщиков. В этом году выездной семинар был проведен уже в 18-й раз, и, что порадовало организаторов, интерес представителей четвертой власти к пресс-туру Чувашпотребсоюза не ослабевает.

Надежда Антонова

На хлебозаводе Большесундырского райпо журналисты знакомятся с технологией производства мучных кондитерских изделий.

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