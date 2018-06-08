История республики на страницах «СЧ»

Подвиги и промахи

70 лет тому назад — 5 июня 1948 года

Трудно представить, но когда-то зубные щетки были в Чебоксарах в дефиците. Об этом пишет читатель С. Данилов. «Поиски зубной щетки в Чебоксарах будут тщетны. Здесь зубную щетку можно увидеть лишь на рекламных плакатах, а в продаже ее не увидите. Продавцы, разводя руками, чистосердечно признаются, что они не помнят, когда торговали зубными щетками».

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50 лет тому назад — 7 июня 1968 года

Спустя 20 лет тема дефицита товаров все так же актуальна. А. Иванова жалуется на отсутствие варежек и перчаток в чебоксарских магазинах.

«Попробуйте купить варежки в Чебоксарах! Продукция Чебоксарской трикотажной фабрики славится далеко за пределами республики. В продаже у нас широкий ассортимент чулочно-носочных и других изделий. А варежек и перчаток не найдешь. Конечно, чтобы их вязать, нужны особые машины. Но сшить-то ведь можно!»

А читатель В. Владимиров мечтает о том, что сейчас уже доступно каждому из нас.

«Записать голос малыша на пленку, а потом, спустя несколько лет, послушать, как он говорил, записать на пленку песню, послать другу «говорящее письмо» — как это интересно! Хорошо бы иметь в Чебоксарах мастерскую звукозаписи».

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40 лет тому назад — 4 июня 1978 года

Группа четвероклассников чебоксарской школы № 27 отправилась в поход в заволжский лес в районе Акшкюльского лесничества. Но вместо отдыха школьникам пришлось спасать лес от пожара.

«…Неожиданно к ребятам подбежали две женщины с криками: «Пожар! Лес горит!» <…>

Ребятишки вместе со старшими группы бросились к очагу пожара, начали сбивать пламя подручными материалами — ивовыми ветками. В результате их решительных действий огонь стал заметно слабеть. Вскоре от лесника принесли лопаты. Юные пожарные окопали место, где еще недавно бушевало пламя, чем преградили ему путь к другим участкам леса.

Так юные любители природы спасли лес от большой беды. За это Чебоксарский мехлесхоз объявил им благодарность, всем вручены ценные подарки.

Л. Петрова, начальник

отдела охраны и защиты леса Министерства лесного

хозяйства Чувашской АССР».

6 июня 1978 года

По центру Чебоксар проехала колонна необычных автомобилей — участников XII Всесоюзного автопробега любительских автоконструкций.

«В колонне пробега — двадцать машин и эскорт из мотоциклистов. Составить сразу впечатление об автомобилях трудно — настолько они разнообразны и по исполнению кузовов, и по конструктивным решениям ходовой части. Кузова из стеклопластика, стеклопластика армированного, металлические. Двигатели от «жигулей», «запорожцев», «москвичей». Но у каждой машины — своя особенность, своя «изюминка».

<…> Колонна выстраивается, трогается в путь. Ровно в два часа мы въезжаем на центральную площадь Чебоксар — площадь Ленина. Короткий митинг. Затем начинается демонстрация машин. Каждая из них проезжает перед трибунами, заполненными людьми. Модели здесь, действительно, оригинальные. Двадцать с лишним человек побывало одновременно на крыше машины плотника-жестянщика В.К. Романова. Жена Владимира Кирилловича Анна Сергеевна спокойно сидела в кабине, лишь чуть огорченно вздохнула: «Опять мыть придется!»

Я. Погодин».

Фото В. Шемарова

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30 лет тому назад — 10 июня 1988 года

«В Чебоксарах завершились соревнования VI чемпионата РСФСР по парашютному многоборью Средне-Волжской зоны.

В заключительный день соревнования успех наконец-то пришел и к хозяевам соревнований. Первые места в легкоатлетическом кроссе заняли перворазрядники Валентина Коплик и Андрей Шустров. <…>

В общекомандном зачете первенствовали спортсмены Казани, которым теперь предстоит выступить в финале чемпионата РСФСР в Волгограде. Вторыми были горьковчане, третьими — парашютисты Чебоксар.

А. Алексеев».

На снимке: члены сборной команды Чувашии (слева направо) Сергей и Владимир Гаврушовы, Игорь Боровой. Фото В. Романова

Подготовила Ольга Лебедева