В Чувашии чествовали лучших агентов филиала компании РОСГОССТРАХ

В Чувашии состоялась торжественная церемония чествования лучших страховых агентов 2017 года – лидеров по сбору премий по страхованию имущества и других добровольных видов страхования.68 лучших агентов были отмечены призами и дипломами за значимый личный вклад в решение задач, стоящих перед филиалом компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике. Их совместный объем сборов по добровольным видам страхования за прошлый год составил более 80 млн рублей.

«Мы чествуем золотой фонд Чувашского филиала,— отметил директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике Алексей Пирожков. —Он объединяет самых успешных, самых целеустремленных страховых агентов. Тех, кто верит в свои силы и разделяет ценности компании. Тех, кто своим ежедневным трудом и полной самоотдачей заслужил особое признание».

Мероприятие проходило в Моргаушском районе —одном из красивейших уголковЧувашии на берегу Волги. Страховых агентов также поблагодарил глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев — он отметил их вклад в развитие экономики района и пожелал госстраховцам оставаться лидерами рынка страхования Чувашии.

Приятным сюрпризом для собравшихся стал фильм о лучших страховых агентах республики, созданный сотрудниками дирекции Чувашского филиала. «Звездные» продавцы с экрана делились своими секретами успеха.В частности, агент страхового отдела в п. Урмары Любовь Митрофанова, чьи сборы по добровольным видам страхования превышают 3 млн рублей в год, подчеркнула, что важную роль в ее деятельности играет поддержка коллектива и высокая оценка ее деятельности руководством филиала. Она уверена, что проведение Лиги лучших помогает еще сильнее сплотиться коллегам и единомышленникам под сильным крылом компании РОСГОССТРАХ и дарит хороший эмоциональный заряд для дальнейшей работы.

ПАО СК «Росгосстрах» — один из лидеров отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют порядка 3000 офисов и представительств компании.

В Чувашской Республике действует филиал ПАО CК«Росгосстрах», который включает 27 страховых отделов, а также Региональный центр урегулирования убытков в г.Чебоксары и 5 пунктов урегулирования убытков в г. Канаш, г.Алатырь, г.Новочебоксарск, г.Шумерля и в с. Батырево.

6 октября 2016 года система РОСГОССТРАХ отметила 95 лет со дня своего создания. www.RGS.ru