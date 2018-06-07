Начальником Управления Министерства юстиции по Чувашии назначена Ольга Никонова

7 июня в Доме Правительства Чувашской Республики состоялось представление начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике Ольги Никоновой.

В мероприятии приняли участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области Сергей Быстревский, руководители правоохранительных, судебных, контрольно-надзорных органов республики, органов исполнительной власти Чувашии, представители нотариата и адвокатуры, общественных организаций.

Нового руководителя регионального Управления Минюста России представил начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области Сергей Быстревский. Он охарактеризовал ее как грамотного специалиста, которая знакома с предстоящей работой и кругом обязанностей.

Ольга Николаевна Никонова назначена на должность приказом по личному составу Минюста России от 31 мая 2018 г. Она прошла все этапы профессиональной карьеры от самых низов. В органах юстиции Чувашской Республики проработала 8 лет, в органах юстиции Российской Федерации – более 7 лет.

Сергей Быстревский поблагодарил руководство Чувашкой Республики за согласование кандидатуры и вручил Ольге Никоновой служебное удостоверение.

«Мы работаем над общим результатом – это стабильность в обществе. От нормотворческой работы, правоприменительной практики зависит социальное самочувствие граждан и доверие населения к органам власти», — отметил Глава Чувашии, пожелав Ольге Никоновой успешной и эффективной работы.

В ходе мероприятия обсуждены основные задачи, стоящие перед Управлением. Важнейшим направлением деятельности названо обеспечение единства правового пространства. Отмечена необходимость четкого взаимодействия Управления со всеми органами власти: исполнительными, законодательными, органами прокуратуры республики и другими. Особое внимание обращено контролю и регистрации некоммерческих организаций. «Под ликом некоммерческих организаций могут скрываться деструктивные элементы и проявления экстремисткой деятельности», — акцентировал Сергей Быстревский. Он также отметил большую работу, которая проводится в республике по правовому просвещению населения и оказанию бесплатной юридической помощи, указал на необходимость дальнейшей координации данного направления.

Отметим, что Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области Сергей Быстревский провели рабочую встречу, в ходе которой подробно обсудили вопросы взаимодействия между Управлением Минюста России и органов государственной власти Чувашской Республики.

«Мы находим необходимые инструменты, чтобы своевременно актуализировать действующие нормы законодательства, соответствовать вызовам времени, требованиям экономики, потребностям общества, защищать интересы граждан», — высказался Глава Чувашии.

Сергей Быстревский, в свою очередь, обратил внимание на то, что несмотря на постоянно меняющееся федеральное законодательство, в Чувашской Республике все нормативные документы приводятся в соответствие в установленные сроки.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики