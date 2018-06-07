В Новочебоксарске пройдет первенство Чувашии по конкуру

В эти выходные, 9 и 10 июня, в Новочебоксарске пройдет открытое первенство Чувашской Республики по конкуру.

Юные наездники со всей республики встретятся в Спортивной школе по конному спорту, чтобы выявить сильнейших. За награды соревнований вступят в борьбу всадники 2000-2006 годов рождения. В программе заездов пять видов маршрута, различающихся по высоте препятствий – от 65 до 115 см.

Победители и призеры соревнований будут награждены Дипломами, медалями и кубками.

Торжественная церемония открытия состоится в 9:45. Начало соревнований в 10:00. Вход свободный.

Положение о соревнованиях

Программа соревнований