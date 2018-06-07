В Чувашии обсудили вопросы проведения Дня Республики

7 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году Дня Республики.

И.о. министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Сергей Григорьев представил информацию о запланированных мероприятиях экономического блока.

Согласно докладу, 21–23 июня планируется открытие производственных участков на АО «Завод им. В.И. Чапаева», ЗАО «ЧП «Сеспель», АО «Чувашторгтехника», линии по производству АО «АККОНД».

Глава республики Михаил Игнатьев обратил внимание, что с открытием инновационных производств с высокой производительностью труда появятся новые рабочие места с достойным уровнем зарплаты для молодежи.

13 июня состоится торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Состоится награждение лучших предприятий малого и среднего бизнеса, победителей республиканских и городских конкурсов «Лучший предприниматель – 2017», «Открой свое дело», а также планируется вручение государственных и ведомственных наград.

14–15 июня Госкорпорация «Росатом» при участии 18 подведомственных ей предприятий проведет в городе Чебоксары конференцию «Возможности сотрудничества промышленных предприятий Чувашской Республики и организаций Госкорпорации «Росатом». Целью мероприятия является углубление взаимодействия сторон, наращивание поставок чувашской продукции на предприятия Госкорпорации «Росатом». Напомним, 23 августа 2017 года в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел презентацию промышленного и инновационного потенциала предприятий Чувашской Республики в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В ходе мероприятия была достигнута договоренность об ответном визите представителей Госкорпорации «Росатом» в Чувашию.

22 июня в Чебоксарах планируется проведение заседания круглого стола Государственной Думы Российской Федерации на тему «Проектное финансирование в субъектах Российской Федерации».

Прорабатывается вопрос проведения в столице республики 24 июня XII Международной летней научной школы-конференции «Гидродинамика больших скоростей и кораблестроение».

Совместно с Всероссийским объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия 29 июня запланировано проведение конференции по развитию глубокой переработки алюминия в Чувашской Республике с участием ведущих предприятий Российской Федерации в данной отрасли.

Изменится формат проведения Межрегиональной выставки «Регионы – сотрудничество без границ». Юбилейная XXV-я выставка пройдет 23–24 июня на Красной площади г. Чебоксары. Для удобства посетителей выставочные площади будут оформлены в виде «улиц» по различным отраслям: «Промышленность», «Здравоохранение», «Строительство», «Наука».

Традиционно на набережной Чебоксарского залива 23–24 июня пройдет ХI Международный фестиваль фейерверков, в котором будут участвовать 5 команд.

Прорабатывается возможность переноса времени запуска фейерверка с 23.00 на 22.00 или 22.30.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев рассказал о культурной программе Дня Республики. В рамках Дня Республики 23–24 июня пройдут XXVI Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», XVI Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» на призы Главы Чувашской Республики.

VI Всечувашский праздник «Акатуй» состоится 23 июня на Красной площади.

24 июня на Красной площади выступит сводный Детский хор Чувашии.

24 июня на площадке перед Чувашским национальным музеем развернется выставка «Роспись иглой» из фондов Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург). Состоятся праздничные концерты ведущих творческих коллективов, отдельных исполнителей государственных и муниципальных учреждений культуры, артистов эстрады.

Константин Яковлев рассказал, что в праздничных мероприятиях планируется участие 220 коллективов и отдельных исполнителей, 94 мастера декоративно-прикладного творчества из 33 регионов Российской Федерации. Жителям нашей республики праздничные программы представят творческие коллективы из 33 регионов России, а также из г. София Республики Болгария, Федеративной Демократической Республики Непал и Республики Беларусь.

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков сообщил, что 20 июня планируется завершить ремонт главных городских магистралей.

Особое внимание уделяется праздничному оформлению столицы республики. Вся наружная реклама – баннеры и перетяжки – будут приветствовать гостей праздника на двух языках – русском и чувашском. Центральные улицы города будут оформлены флагами.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что необходимо позаботиться о том, чтобы в праздничные дни в местах проведения мероприятий больше выставлялась качественная продукция местных производителей.

Центром празднования главного государственного праздника республики в 2018 году станет Красноармейский район. Район был признан победителем конкурса муниципальных районов и городских округов на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня Республики. На подготовку и проведение праздника Красноармейскому району выделен грант Главы Чувашской Республики для развития общественной инфраструктуры населенных пунктов в размере 10 млн рублей.

Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов сообщил, что в рамках подготовки к празднованию в муниципалитете завершаются работы по строительству дорог, благоустройству парка Победы, Центрального стадиона по улице Механизаторов, устройству парковок для автомобилей.

Александр Кузнецов рассказал о мероприятиях, которые пройдут в районе. Так, будут открыты фельдшерско-акушерский пункт в с. Именево, детский городок «Сказка», состоится презентация энциклопедии Красноармейского района. В рамках концертной программы состоятся традиционный праздник «Акатуй» с чествованием передовиков производства, гала-концерт победителей V Всероссийского фестиваля-конкурса им. Ф.М. Лукина «Песней порадуем друзей», концерт творческих коллективов районов-побратимов, концерт звезд чувашской эстрады – земляков Красноармейского района.

Также заслушана информация о подготовке к празднованию Дню Республики в Новочебоксарске и Мариинско-Посадском районе.

Глава республики Михаил Игнатьев акцентировал, что необходимо сделать все для того, чтобы главный государственный праздник Чувашской Республики прошел на достойном уровне.

Поручено в кратчайшие сроки завершить строительные работы, благоустройство на объектах, привести в надлежащее состояние территории населенных пунктов и объектов придорожного сервиса, определить дополнительные места для парковки автотранспорта.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики