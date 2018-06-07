РОСГОССТРАХ в 1 квартале 2018 года подтвердил лидерство на страховом рынке Чувашии

РОСГОССТРАХ остается безусловным лидером страхового рынка Чувашской Республики. Об этом свидетельствуют финансовые результаты деятельности филиала компании РОСГОССТРАХ в Чувашии в 1 квартале 2018 года.Программы компании по имущественным видам страхования и автострахованию пользуются наибольшей популярностью у жителей республики.Объем страховой ответственности компании по итогам 1 квартала составил около 426 млрд рублей.

За январь-март сборы филиала компании РОСГОССТРАХ составили более 214,1млн рублей. За этот период сотрудниками чувашского филиала было заключено 72,5 тыс.договоров страхования, в том числе более 50 тысяч договоров имущественного страхования. Активно развивается добровольное автострахование — объем сборов по каско превысил 21,9 млн рублей.

Среди клиентов компании РОСГОССТРАХ — крупнейшие промышленные и финансовые организации республики. В первом квартале РОСГОССТРАХ застраховал более 150 опасных производственных объектов на предприятиях Чувашии.

За первые три месяца текущего года клиенты компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике получили возмещение по страховым случаям в размере 78,6 млн рублей, большая часть выплат была произведена в сегменте автострахования.

«РОСГОССТРАХ был и остается лидером на страховом рынке Чувашии,—отмечает директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике Алексей Пирожков. —У компании сбалансированный портфель, который обеспечивает высокое качество и широкий ассортимент предлагаемых нами страховых услуг как частным, так и корпоративным клиентам».

В числе факторов, влияющих на дальнейшую деятельность Чувашского филиала, Алексей Пирожков назвал положительные финансовые результаты компании РОСГОССТРАХ в целом по стране по итогам 1 квартала 2018 года. Впервые за последние три года компании удалось получить квартальную прибыль.За счет реализации запущенной ровно год назад новым руководством компании антикризисной программы убыточность ОСАГО для РОСГОССТРАХа удалось кардинально снизить — с более чем 180% в первом квартале 2017 года до менее чем 100% по итогам первых трех месяцев 2018-го. «Это большое символическое событие, которое вдохновляет нас всех на новые достижения в работе», — подчеркнул руководитель филиала РОСГОССТРАХа.

В Чувашской Республике действует филиал ПАО CК«Росгосстрах», который включает 27 страховых отделов, а также Региональный центр урегулирования убытков в г.Чебоксары и 5 пунктов урегулирования убытков в г. Канаш, г.Алатырь, г.Новочебоксарск, г.Шумерля и в с. Батырево.

ПАО СК «Росгосстрах» — лидер отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 2000 офисов и представительств компании, в которых работает свыше 60 тыс. сотрудников и агентов.