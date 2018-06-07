Чувашия вошла в ТОП-10 по активности регистрации добровольцев

Наша республика вошла в ТОП-10 по активности регистрации добровольцев и добровольческих организаций на главном интернет-ресурсе для волонтеров — в единой информационной системе добровольцыроссии.рф (4-я позиция в рейтинге).

Направления работы волонтеров разнообразны — работа с пожилыми, ветеранами, людьми с ограниченными возможностями, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового образа жизни и др.

Порядка 4 000 представителей молодежи в 2018 году принимают участие в работе Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Активистами движения оказывается помощь более 600 ветеранам Великой Отечественной войны, труда и труженикам тыла, в этом году благоустроено 760 памятников, написано более 2 000 Писем Победы, роздано более 80 000 георгиевских лент, посажено более 1 000 деревьев, в шествии «Бессмертный полк» приняли участие более 20 000 человек.