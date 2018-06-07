7 июня в 12:00 стартовала ежегодная «прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным. Для главы государства это 16-я «прямая линия» с 2001 года. Руководитель страны 11 раз отвечал на вопросы жителей России в качестве Президента и четыре – в качестве премьер-министра.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным транслируется в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Напоминаем, задать вопрос Президенту можно, позвонив по телефону Единого центра обработки сообщений 8-800-200-40-40, отправив sms или mms на номер 0-40-40, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения принимаются и от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где в официальных группах можно отправить текстовый вопрос или видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и ОК Live.

Вопросы принимаются вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы главе государства в ходе прямого эфира.

Фотография с сайта kremlin.ru