АЛЕКСАНДР ШЕВЛЯГИН, главный архитектор Чувашской Республики

«Конечно, город не может не строиться, не развиваться, конечно, ему надо пополнять бюджет. Но и благоустройство, забота об условиях комфортного проживания жителей очень важна! Не зря ведь программа «Формирование комфортной городской среды» стала одной из приоритетных государственных программ, на которую обращено внимание первых лиц нашего государства. Поэтому и администрации муниципальных образований, и застройщикам, и жителям придется договариваться, находить общие точки соприкосновений и принимать решения, учитывающие все интересы. По-другому сегодня нельзя!»