У костра, под шатром и под дождем. Фото

В чебоксарском Заволжье вновь развернул свои палатки молодежный город

Аромат наваристого плова доносился от палаточного лагеря, где молодой педагог Анастасия Ландышева наводила порядок перед обедом. Компанию ей нужно кормить большую — 27 школьников, студентов и представителей работающей молодежи из Янтиковского и Козловского районов. «Хоть наша команда и сборная, но очень сплоченная, — призналась «шеф-повар». — После того, как мы под проливным дождем помогали друг другу ставить палатки, нашу дружбу теперь и водой не разлить».

Анастасия не первый раз приезжает на молодежный форум регионального развития «Молгород», организованный на базе отдыха «Буревестник», и знает, как сильно он объединяет участников. «Мы — «молодогорожане», — улыбнулась педагог. — Очень здорово, что есть такая площадка на живописном берегу Волги, на которой можно не только свободно общаться, но и многому научиться, проявить себя и приобрести настоящих друзей».

Нынешний форум, собравший более тысячи участников, стал десятым по счету — юбилейным. Ежегодно на торжественное открытие «Молгорода» приезжает Глава Чувашии и напутствует активную молодежь на новые свершения. Не стал исключением и этот год. Поприветствовав молодежь, Михаил Игнатьев отметил, что «Молгород» вырастил целую плеяду инициативной молодежи: одни открыли свое дело, развивают бизнес, другие занимаются наукой и реализуют инновационные проекты, внедряют новейшие разработки, третьи развивают патриотическое движение, достойно трудятся в государственных структурах. Каждый неравнодушный молодой человек найдет здесь для себя много полезного, а главное — получит мудрый совет от опытных людей, прошедших «школу жизни», как достичь поставленной цели.

Более 10 тысяч молодых людей и экспертов из 15 регионов России и 13 стран мира приняли участие в форуме «Молгород» за годы его существования

В этом году в шестидневной программе форума планируется участие более ста экспертов по шести образовательным направлениям: «Развитие территорий», «Добровольчество — точка роста», «Студенческое самоуправление и гражданская активность», «Технологии масс-медиа», «Российское движение школьников», «Ты — предприниматель». Ребята познакомятся с летчиком-космонавтом и депутатом Госдумы РФ Максимом Сураевым, руководителем исследовательских программ Центра архитектурных инициатив МАРШлаб Филиппом Якобчуком, телеведущим «Первого канала» Максимом Шарафутдиновым, артистом театра и кино Александром Носиком. Будут конкурсы, творческие мастер-классы и спортивные турниры.

Молодежные организации получат возможность представить свою деятельность. Часть из них уже продемонстрировала свои объединения в день открытия. Например, поисковый отряд «Память» ЧГПУ имени И.Я. Яковлева привез на форум коллекцию найденных в ходе раскопок в Ленинградской, Смоленской и Калужской областях предметов времен Великой Отечественной войны. «Мы покажем участникам форума, как с помощью специального оборудования проводятся раскопки, расскажем, как были обнаружены в Заволжье блиндаж и железобетонный дот в месте, где в годы войны была тренировочная военная база», — поделилась планами студентка пятого курса чувашской филологии Ольга Васильева, встречая делегацию почетных гостей, возглавляемую Михаилом Игнатьевым. На «Молгороде» девушка впервые, но уверена, что сможет заинтересовать поисковой деятельностью сверстников.

Свою площадку под названием «Академическая деревня» организовали студенты и молодые преподаватели Чувашской государственной сельхозакадемии. Здесь развернулась выставка-дегустация продукции местных производителей. Попробовать ароматные булочки и буханки, изготовленные по уникальной рецептуре, зазывали научные сотрудницы учебно-производственной лаборатории по хлебопечению. Организована фотозона с копнами сена и корзинами, наполненными овощами и фруктами.

Неподалеку в загоне сначала чуть было не поссорились два великолепных скакуна Чувашского конного завода имени В.И. Чапаева, однако в присутствии гостей кони вели себя смирно, важно разойдясь по разным углам. Тут же в вольерах прятались от шума пушистые серые кролики, мирно похрюкивали четыре славных поросенка — питомцы академического учхоза. За стеклом, подогреваемые специальной лампой, прижимались друг к другу желтые цыплята. Михаил Игнатьев со знанием дела посоветовал студентам не держать птенцов на холоде. Ну а в целом одобрил стремление вуза укреплять взаимодействие с местными сельхозпроизводителями.

Кстати, о том, как начать свое дело и воплотить хорошую идею в жизнь, Глава республики говорил и на образовательной площадке «Развитие территорий», на которой выступил одним из экспертов. Участников «Молгорода-2018» интересовали вопросы образования, сельского хозяйства, безопасности, трудоустройства после окончания вуза и ссуза. Прозвучало множество инициативных предложений. Главное, чтобы они были востребованы в реальной жизни и в условиях современной экономики — дал совет почетный спикер.

Елена Тры

Фото Максима Васильева

Участники «Молгорода» не только учатся на образовательных площадках, но и отдыхают, занимаются спортом, устраивают музыкальные марафоны и, несмотря на обычно холодную в это время погоду, отлично проводят время на берегу Волги.