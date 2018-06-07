В первых строчках экологических рейтингов

Чувашская Республика вошла в топ-10 экологического рейтинга регионов России, составленного общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии со ссылкой на РИА-Новости.

Как отмечается, правительство Чувашии уделяет пристальное внимание повышению экологической безопасности, увеличению количества зеленых зон. Существенным шагом в этом направлении стала реализация таких инвестиционных проектов, как строительство самого современного в России полигона твердых коммунальных отходов, реконструкция биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, создание комплекса сооружений по обработке осадков на водоочистной станции «Заовражная» в Чебоксарах. В этом году завершится технический этап рекультивации закрытой городской свалки ТКО в городе Чебоксары. До 2025 года в республике планируется завершить реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений в Мариинском Посаде и Ядрине, построить локальные очистные сооружения ливневых сточных вод в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Чувашия также заняла первое место в рейтинге регионов России по экологической и энергетической эффективности бизнеса по версии агентства «Интерфакс», сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики. При этом использовались оценки в общей сложности 5424 предприятий из 84 субъектов, за исключением Севастополя. Эти рейтинги учитывают данные об удельной энергоемкости производственных процессов, об образовании отходов, о выбросах в атмосферу, сточных водах и устойчивости природных экосистем в местах размещения предприятий.

Вячеслав Иванов