«Приложение силы» в прямом эфире

Тема разговора — демография в России и Чувашии

На днях после небольшого перерыва на экраны телевизоров возвращается программа «Приложение силы», которую ведет известный российский журналист Сергей Ломакин. И это значит, что наиболее острые проблемы вновь обсудят две стороны: представители власти и общества. Находить точки соприкосновения будут Глава республики Михаил Игнатьев со своей командой и эксперты-общественники.

Подготовив выпуски о дорогах, здравоохранении в целом, строительстве, образовании и сельском хозяйстве, очередной выпуск программы ее создатели решили посвятить демографии, а точнее — социальным и медицинским проблемам, сдерживающим прирост населения.

Как с появлением Интернета изменилось отношение молодежи к институту брака? Возможно ли в нашей стране появление фабрики суррогатного материнства, как в Индии? Чего современная женщина хочет от мужчины? Эти и другие вопросы ведущий программы собирается задать директору НИИ урологии Минздрава России Олегу Аполихину, главному гастроэнтерологу Минздрава Чувашии Ларисе Тарасовой и доценту Чувашского государственного университета, кандидату социальных наук Алексею Карпову.

В стенах студии планируют обсудить демографический спад, начавшийся в России в 2014 году, и его причины — экономические, социальные и медицинские. Акцент, конечно же, будет сделан на положении дел в Чувашии: к примеру, недавно стало известно, что после уточнения республиканского бюджета будет выделено дополнительно 46 миллионов рублей на охрану мужского здоровья.

Гости студии поговорят также об эффективности в нашем регионе «демографических» инициатив Президента страны. Свое мнение, конечно же, выскажет и «команда Главы Чувашии»: министр здравоохранения республики Владимир Викторов, главный врач Республиканской больницы скорой медицинской помощи Ильдар Абызов.

Остроты беседе придаст прямой эфир: он стартует 8 июня в 9.00 на канале «Россия 1». Параллельно будет вестись трансляция на канале Ютуб, что позволит телезрителям задавать вопросы в режиме реального времени. Также «Приложение силы» можно посмотреть 10 июня в 19.00 в региональном телеэфире программы «Россия 24» и 14 июня в 20.00 в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии.

Мария Токарева