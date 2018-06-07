В гости по делу

Чувашию с рабочим визитом посетила японская делегация под руководством генерального директора компании «Соджиц» Сакай Каору, сообщает Минэкономразвития республики.

Гости из Японии прибыли, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом республики и возможностями взаимовыгодного сотрудничества, и за два дня посетили сразу несколько крупных предприятий Чувашии.

Одним из итогов визита стала заинтересованность в приобретении ряда продуктов, производимых на «Химпроме». По итогам визита состоялась встреча делегации с исполняющим обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Сергеем Григорьевым. Сергей Вениаминович поблагодарил японских партнеров за проявленный интерес и выразил готовность правительства республики к оказанию всяческого содействия в локализации японских производств на территории Чувашской Республики. Он рассказал и о льготных площадках для реализации производственных проектов, таких как индустриальные парки и территория опережающего социально-экономического развития в городе Канаше.

СПРАВКА «СЧ»

В 2017 году внешнеторговый оборот Чувашии с Японией составил 9783,8 тыс. долларов США, что в 12,7 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Компания Sojitz Corporation основана в 1892 году и является одной из ведущих торговых корпораций Японии с годовым оборотом 39,28 млрд долларов США. Головной офис компании находится в Токио, и на сегодняшний день открыты представительства более чем в 30 странах мира. В России успешно работает более 60 лет.