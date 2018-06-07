Парад дружбы на главной улице

12 июня, в День России, вот уже во второй раз в Чебоксарах пройдет «Парад дружбы народов России». Торжественное шествие объединит все национальности в составе диаспор, автономий, общин и национально-культурных объединений. Участниками парада станут около 500 человек, сообщает администрация города.

В Чувашии проживают представители 129 национальностей, многие из которых примут участие в праздничном шествии. Также в составе колонны по главной улице столицы республики пройдут творческие коллективы: ансамбль татарской песни «Ялкын», казачий ансамбль «Раздолица», ансамбль русской песни «Золотые родники», ансамбль народной песни «Сёлкус», фольклорные ансамбли «Забава», «Укёлча» и Образцовый коллектив народного танца «Рассвет».

Сбор участников парада в 14.00 на площади Республики. Красочное, торжественное шествие стартует в 14.45.

Представители разных народов в национальных костюмах пройдут с транспарантами до Красной площади, где присоединятся к праздничному концерту, посвященному Дню России, «Я люблю тебя, Россия!» Начало концерта в 15.00.

Григорий Иванов

СПРАВКА «СЧ»

«Парад дружбы народов России» впервые прошел в Кировской области в 2014 году. В 2016 году акцию провели 11 регионов, а в 2017 году он прошел уже в 34 населенных пунктах России, в том числе и в Чебоксарах.