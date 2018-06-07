Поступили нечестно

Уже семь экзаменов позади у одиннадцатиклассников: ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ, математике (базовый и профильный уровни), химии, истории и русскому языку.

По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Александра Иванова, испытания проходят в рабочем режиме, без технических сбоев, большинство школьников ответственно подходят к сдаче ЕГЭ, однако нарушители все же есть. К сожалению, в ходе проведения экзаменов по математике профильного уровня, по истории и химии четыре участника нарушили правила проведения ЕГЭ. Несмотря на все предупреждения, одни ребята пронесли на экзамен телефон, другие припрятали шпаргалки. Пересдать экзамены по выбору теперь они смогут только в 2019 году, лишь математику — в сентябре этого года. Шанс пересдать обязательный предмет осенью есть и у двоих нарушителей, удаленных с ЕГЭ по русскому языку, который одиннадцатиклассники сдавали вчера.

Министр напомнил о мерах информационной безопасности во время проведения ЕГЭ: «В экзаменационных аудиториях ведется онлайн-наблюдение. За ходом проведения испытаний следят члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели из числа студентов вузов, общественные онлайн-наблюдатели в Ситуационно-информационном центре Минобразования Чувашии, сотрудники управления по надзору и контролю в сфере образования, федеральные наблюдатели». И призвал школьников на экзаменах рассчитывать исключительно на свои силы: «Важно, чтобы экзамены прошли честно, чтобы все выпускники были в равных условиях и показали свои знания».

Елена Тры

КСТАТИ

По всем возникающим вопросам, связанным с ЕГЭ, участники экзаменов и их родители могут обратиться по телефонам: «горячая линия» в Чувашии: 8(8352) 57-21-60; телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38;

«горячая линия» Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19.