Мошенник много обещает…

Не станьте жертвой телефонной «засады»

«СЧ» продолжает рассказывать о том, как легко потерять деньги, слепо доверяясь телефонным звонкам от совершенно незнакомых людей. Мошенники становятся все изобретательнее.

Вместо компенсации — нервный шок

А граждане, к сожалению, излишне доверчивы. К примеру, 58-летний житель Шумерли сходу поверил, что может получить 580 тысяч рублей за ранее приобретенные некачественные лекарства (приобретал или нет — неважно). Это радостное денежное известие он получил от женщины, позвонившей ему в конце апреля и представившейся работником прокуратуры. С ее слов недобросовестные люди якобы продали гражданам некачественные препараты и за это-де осуждены. Но для получения компенсации надо перечислить на указанный счет «комиссию» и «страховку» в сумме 151 тысячи рублей. Что шумерлинец и сделал. А не дождавшись обещанной компенсации, обратился в полицию.

Более 71 тысячи рублей телефонные мошенники похитили у чебоксарской пенсионерки под предлогом выплаты ей компенсации в такой же сумме (580 тысяч рублей) за некачественный товар. Два года назад женщина приобрела биологически активную добавку для повышения иммунитета, чем незнакомцы и воспользовались. Сообщили 80-летней бабушке, что препарат, приобретенный ею в 2016 году за 20 тысяч рублей, признан опасным и всем покупателям положена компенсация. Также предложили оплатить страховку, после чего она якобы сможет забрать в банке именной сертификат на установленную сумму компенсации. Звонивший мужчина назвал счета, женщина перечислила на них деньги, но обещанной компенсации так и не дождалась.

У 68-летней пенсионерки из Чебоксар мошенники похитили 32 тысячи рублей. Звонивший мужчина сообщил, что ей положено вознаграждение за общественную работу. Женщина, которая долгое время занимается благотворительностью, без колебаний назвала свои анкетные данные и реквизиты банковской карты. Благодаря этим сведениям злоумышленники оформили кредит на ее имя и похитили деньги.

И «юристы» обманули…

Более 500 тысяч рублей лишилась жительница деревни в Чебоксарском районе, обратившаяся в фирму, которую нашла по объявлению в Интернете, за юридическими услугами по оформлению дополнительных выплат ее дочери-инвалиду. Представители фирмы, с которыми женщина общалась исключительно по телефону, обещали помочь с дополнительными пособиями.

В течение нескольких дней сельчанка перечислила за намечавшуюся услугу на различные счета, указанные фальшивыми сотрудниками конторы, более полумиллиона рублей. И только когда у нее запросили еще денег для вознаграждения очередному адвокату, она заподозрила неладное и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Пенсионерке из Чебоксар неизвестный мужчина предложил помочь снять деньги со счетов популярного в Интернете валютного рынка. Женщина увлекалась торгами в глобальной сети, поэтому заинтересовалась предложением. Чтобы перечислить деньги на банковскую карту горожанки, телефонный собеседник предложил установить программу удаленного доступа к ее компьютеру. После этого с карты женщины было похищено 16 тысяч рублей.

В начале мая 19-летний житель Чебоксар через социальную сеть в Интернете зашел на страничку девушки, которая за определенную плату обещала предоставить результаты будущих спортивных матчей. Молодой человек в переписке с незнакомкой сообщил, что желает приобрести точный счет на какой-либо матч. В надежде обогатиться на ставках в букмекерской конторе, он перевел незнакомке 3500 рублей. После чего девушка перестала выходить на связь….

Мошенники также похищают деньги доверчивых граждан, обещая оформить кредиты и улучшить кредитную историю. Что и случилось с чебоксарцем, который не дождался кредита, но при этом перевел на предложенные счета 60 тысяч рублей «для оформления документов, оплаты страховки и т.п.».

Кстати, МВД по Чувашии обращает внимание граждан, что подобный способ мошенничества набирает у преступников популярность.

Людмила Смагина

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Помните, в случае перевода денег на неизвестные счета у вас нет никаких гарантий на получение обещанной услуги либо товара, как и на возврат похищенных денег.

Не сообщайте посторонним ни паспортные данные, ни реквизиты карт и уж тем более пароли. Вообще не стоит доверяться неизвестным личностям. Желательно не устанавливать компьютерные программы для удаленного доступа. Ими могут воспользоваться злоумышленники, чтобы получить информацию, хранящуюся на ваших компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах.

И очень критично нужно воспринимать информацию с обещанием компенсаций и других выплат взамен на перевод определенной суммы в качестве налога, комиссии, страхового взноса или госпошлины.

О подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы.