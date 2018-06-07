Стихия не сходит со сцены

Второй ураган за неделю

Не успела Чувашия справиться с последствиями урагана, натворившего дел 30 мая, как 5 июня погода вновь заставила говорить о себе.

Дождь стеной с примесью града, обрушившийся на столицу республики в четвертом часу дня можно назвать последним действием «природной драмы». Ее кульминация несколькими часами ранее разыгралась в Алатыре и селах Алатырского района — в Ахматово, Алтышево и Чуварлеях. Там шквалистый ветер с порывами свыше 20 метров в секунду валил деревья и срывал крыши с домов.

Вчера утром в пострадавший город и район выехала оперативная группа, представленная специалистами ГКЧС и Минстроя республики. Ее главная цель — оказать методическую помощь и определить материальный ущерб для последующего выделения финансовых средств из резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проведения восстановительных работ.

Непогода задела также Вурнарский, Комсомольский и Яльчикский районы, где в нескольких населенных пунктах случились перебои с электричеством. А в Урмарском районе молния ударила в трансформационную подстанцию. Электроснабжение было восстановлено примерно через полчаса путем временного переключения потребителей на резервную линию.

Июньский разгул стихии, к счастью, затронул лишь запад и юго-запад Чувашии, в то время как предыдущий, майский, прошелся по всей республике. Только с электричеством, по данным Чувашэнерго, тогда были неполадки в 17 районах, а в этот раз — в 5.

Мила Латышева