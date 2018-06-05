В Чебоксарах садиков станет больше

Сейчас проходят экспертизы проекты восьми детских садов, которые планируется построить в Чебоксарах в 2019 году, уже готовятся к запуску конкурсные процедуры на выполнение этих работ.

Об этом вчера на еженедельной планерке сообщил заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов. По его словам, при формировании технического задания учитываются рекомендации экспертов из сферы образования, по большинству проектов есть положительное заключение.

Как известно, своим майским указом Президент России поставил задачу создать условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет и осуществления трудовой деятельности их мамам. Чувашии выделено более 1?млрд 300 млн рублей на строительство 11 детских садов. В Чебоксарах к юбилею города по госпрограмме при республиканской поддержке планируется ввести 8 детских садов, еще 2 детских сада — в рамках федеральной целевой программы «Жилище».

Игорь Герасимов