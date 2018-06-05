В Чебоксарах проезд может подорожать

Очередное изменение тарифов намечается этим летом на перевозку пассажиров общественным транспортом в Чебоксарах. Планируется, что с 1 июля стоимость проезда в троллейбусе увеличится на два рубля.

По словам начальника управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций Евгения Максимова, на основе экономических расчетов и обоснованных предложений перевозчиков в администрации города разработан проект нормативно-правового документа, который пока проходит согласование. А вот перевозчикам на «маршрутках» возможно придется поднять цену только на рубль. При этом предполагается, что до 1 декабря они смогут применять нерегулируемые тарифы, словом, каждый из них будет самостоятельно решать, увеличивать стоимость проезда или нет.

Елена Тры