Рыболовам-любителям в Чувашии добычу теперь придется взвешивать.

На рыбалку — с безменом

С 3 июня в Чувашии на реке Волге, а также иных водных объектах введена суточная норма вылова рыбы. Суммарно она составляет 5 килограммов. Далее все, надо сматывать удочки. Исключение сделано для сома. Если «усач» и превысил заветные килограммы, его можно оставить, но ограничиться единственным экземпляром. Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии информирует, что за нарушение данного правила рыболовства предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ. Штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей, а также могут быть конфискованы лодка и орудия лова.

Елена Кузнецова