Спортсменки из Чувашии будут бороться за победу

Сегодня в Стамбуле стартует первенство Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Спортсменки из Чувашии Мария Кузнецова и Евгения Захарченко — в составе сборной команды страны. Команду возглавляет старший тренер Наталья Смирнова, которая тоже родом из Чувашии. Континентальное первенство проводится по греко-римской, женской и вольной борьбе. Программу соревнований традиционно открывают мастера греко-римского стиля. Девушки вступят в борьбу 6 июня.

За соревнованиями можно будет следить онлайн. Трансляция будет доступна на сайте объединенного мира борьбы.

Иван Кириллов