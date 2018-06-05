В публикации «Кибердружинники мониторят соцсети» было указано, что «По последним данным Чувашстата, в республике сейчас проживает 223 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет». В результате уточнения, по данным Чувашстата на 1 января 2017 года, в нашей республике проживало 135,8 тыс. человек в возрасте от 14 до 25 лет, а в возрасте от 15 до 30 лет — 223,6 тыс. человек.

А по данным Минобразования Чувашии, в 15 вузах на территории Чувашии обучаются 35,4 тыс. студентов всех форм обучения, в том числе 8,5 тыс. первокурсников. В 27 профессиональных образовательных организациях в этом году учатся 24,5 тыс. студентов, из них около 9 тыс. первокурсников.