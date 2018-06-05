Сегодня — День эколога

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Всемирным днем охраны окружающей среды и Днем эколога!

В Чувашии уделяется пристальное внимание вопросам экологии, рационального освоения природных ресурсов. В республике внедряются новые технологии в сфере охраны окружающей среды, проводятся мероприятия по восстановлению лесных ресурсов.

С каждым годом наблюдается рост активности общественных экологических объединений, развивается экологическое волонтерство, увеличивается количество экологических акций и их участников.

Благодаря нашим общим усилиям улучшается состояние окружающей среды, качество воды, почвы и воздуха. Чувашия закрепилась в десятке регионов России с самой благоприятной экологической ситуацией.

Выражаю искреннюю признательность защитникам природы, общественным активистам за вклад в улучшение природы родного края! Желаю здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев