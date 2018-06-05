С наградой!

Указом Главы Чувашии от 1 июня 2018 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Листовой Тамаре Васильевне — заведующей отделением функциональной диагностики — врачу функциональной диагностики Канашской центральной районной больницы имени Ф.Г. Григорьева;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Мурзукову Алексею Анатольевичу — хормейстеру народного хора Тобурдановского сельского Дома культуры Централизованной клубной системы Канашского района;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Григорьевой Валентине Ивановне — рабочей по уходу за животными крестьянского (фермерского) хозяйства Илларионова Сергея Разиновича, Янтиковский район, Яковлеву Михаилу Михайловичу — водителю сельскохозяйственного производственного кооператива имени Суворова, Моргаушский район.