Как ослабить долговую нагрузку по зарплате

Банкроты надеются на инвесторов

Для работников многострадального ОАО «Чувашский бройлер» забрезжил свет в тоннеле. У предприятия, оказавшегося на грани банкротства с 10-ю с лишним миллионами рублей долгов по зарплате, появился спаситель-инвестор, да не варяг, а местный. Птицеводов он пока зачислил в свой штат и намерен погашать задолженность.

«Бройлер» фигурировал в числе лидеров по зарплатным долгам на заседании комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты зарплаты и снижения неформальной занятости при Главе республики. В списке рекордсменов также ООО «Завод автокомпонентов «Элма», ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников», ООО «Фирма «Старко», ООО «Чебоксарская типография № 1». Если первые четыре организации можно считать новичками на «ковре» комиссии, то типография вот уже три года, с момента введения конкурсного производства, исправно возглавляет список злостных должников. Глава республики Михаил Игнатьев выразил недоумение, «почему конкурсный управляющий до сих пор там сидит». Как оказалось, управляющего не раз штрафовали, но долги от этого почти не уменьшались.

На эти организации, по статистике Госинспекции труда по Чувашии, приходится львиная доля задолженности в 86,9 млн рублей на 29 мая в целом по республике. На ту же прошлогоднюю дату было 102,4 млн рублей. Эти цифру озвучил руководитель инспекции Алексей Метелкин. Зарплату в этом году задолжали в 19 организациях почти 2000 работникам.

По данным же Чувашстата, задолженность по заработной плате на 1 мая составила 28,5 млн рублей перед 940 работниками 9 организаций. Но, как отметил Глава республики, «мы руководствуемся данными Государственной инспекции труда, чтобы в ручном режиме управлять решением проблемы. Снижение задолженности есть, но это не повод успокаиваться. Люди работают, хотят получать заработную плату, в семьях нарастает социальная напряженность».

Сумма долгов у «лидеров» колеблется от 3 до 18 млн рублей. По словам Метелкина, каждое предприятие находится под контролем инспекции. Источников погашения долгов у них по сути только два — распродажа имущества и новые инвесторы. Если, конечно, крупно повезет — желающих повесить на себя такой долговой хомут мало, сказал Глава республики. Хотя заместитель директора завода автокомпонентов Олег Стулов уверял, будто переговоры с потенциальными собственниками ведутся. Дай-то бог, но пока зарплату здесь частично выдают продукцией, как в 1990-е годы, чтобы люди ее продали и получили хоть какие-то деньги. На вопрос Главы республики, в какой срок все долги будут погашены, Стулов заявил: не раньше декабря, что неудивительно, ведь задолженность копилась с августа 2017 года по март нынешнего.

У «Старко» долг был самый маленький на фоне остальных — 3 с лишним миллиона рублей. Госинспекция наложила на гендиректора Андрея Александрова административное взыскание, и основная сумма была погашена. Правда, вскоре задолженность образовалась снова.

Госинспекцией труда проведено 103 проверки. По их результатам заработная плата выплачена 1743 работникам в сумме более 44 млн рублей. В частности, полностью погашены долги перед работниками ОАО «Чувашавтодор». Во взаимодействии с органами исполнительной власти республики выплачена незаконно удержанная заработная плата в сумме 11,3 млн рублей на предприятиях «Чувашавтотранса». В связи с нарушениями законодательства об оплате труда в отношении троих руководителей материалы проверок направлены в следственные органы.

Что касается конкурсного управляющего Чебоксарской типографии № 1, то, по словам Алексея Метелкина, поставлен вопрос об отстранении его от должности. Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры республики Дмитрий Тимофеев сообщил, что с 16 мая имущество типографии выставлено на публичные торги.

Но вернемся к «Чувашскому бройлеру»… Временный управляющий Игорь Алимов сообщил, что найден инвестор — ООО «Воддорстрой». «Достигнута договоренность с инвестором перечислить авансом 300 тысяч рублей. Задолженность по зарплате и налогам будет погашаться по результатам торгов после реализации имущества. Будем предпринимать все меры, чтобы максимально быстро выйти на торги», — заверил он. Конкурсное производство на предприятии пока не введено, судебное решение ожидается на днях.

Как пояснил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, удалось приобрести 53% голосов в реестре кредиторов. В ближайшее время производство будет восстановлено, люди будут приняты на работу.

Михаил Игнатьев выразил надежду на возрождение птицефабрики. Когда он стал главой Чебоксарского района, она тоже находилась в плачевном состоянии, но с годами удалось сделать ее успешной. Таковой, надеемся, она сможет стать и сейчас, после затяжного кризиса.

О ситуации с неформальной занятостью в строительной сфере доложил руководитель Минстроя Владимир Михайлов. Но Глава республики выразил недовольство докладом. На вопрос, сколько же строителей работают по «серым схемам», министр ничего вразумительного не ответил. По официальным данным, в отрасли трудятся порядка 18 тыс. человек, а по неофициальным — вдвое больше. И эта вторая часть как раз находится в тени… Михаил Игнатьев потребовал более квалифицированно анализировать ситуацию.

Вячеслав Иванов