Вдохновились на успех

Таланты чувашской молодежи оценили на российской студвесне

Самой масштабной, яркой, теплой, дружной называют прошедшую недавно в Ставрополе «Российскую студенческую весну–2018» ее участники. В молодежном фестивале приняли участие более 2600 талантливых студентов из 80 регионов страны. Команда Чувашии, состоявшая из 75 воспитанников ведущих вузов и ссузов республики, вернулась с наградами.

В течение почти недели конкурсные просмотры участников проходили с 8 утра до 10 вечера. В жюри были десятки знаменитостей — известные режиссеры, хореографы, музыканты, актеры, опытные «КВН-щики». Они оценивали участников по различным творческим направлениям — музыка, танец, журналистика, оригинальный жанр, театр, видео. Вечером студентов ждали еще и творческие встречи, лаборатории и мастер-классы с почетными гостями фестиваля, общественными деятелями на творческих площадках, выступления знаменитых певцов. Но самыми запоминающимися событиями главной студвесны страны стали грандиозная церемония открытия и двухчасовой гала-концерт на площади Ставрополя, поделилась впечатлениями молодежь после своего возвращения на встрече с Главой республики во Дворце культуры Чувашского госуниверситета.

— «Российская студенческая весна» была посвящена культурному достоянию народов. По правилам мы не готовили материал до приезда в город. У нас было три конкурсных дня, и каждый день мы должны были снимать видеоролик на определенную тему. Там было все — море позитива и эмоций, любопытные знакомства с удивительными людьми, новые друзья. Мы делились своим опытом и перенимали его у других, — рассказала студентка ЧГУ Александра Герасимова, удостоенная звания лауреата III степени в номинации «Видеорепортаж» по направлению «Журналистика».

По словам начальника отдела творческих инициатив ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Валерия Суранова, в этом году у чувашских студентов шесть призовых мест в различных конкурсных программах. «Признание творчества наших студентов на уровне страны дорогого стоит. Эти победы вдохновляют молодых людей на новые успехи», — подчеркнул он.

Одобрил стремления ребят и Михаил Игнатьев. Он отметил, что в регионе созданы благоприятные условия для творческой и профессиональной реализации планов молодежи. А участие в различных общественных проектах помогает молодым людям накапливать опыт общения, находить новых друзей, расширяет кругозор. И поблагодарил руководителей вузов, преподавателей за поддержку, которую они оказывают талантливой молодежи.

Екатерина Орлова, Анна Лобанова,

студентки ЧГУ