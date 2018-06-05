Новоселом оказался малый подорлик

Недавно на территории Баишевского лесничества, относящегося к Национальному парку «Чаваш вармане», впервые была обнаружена доселе невиданная в небе республики птица.

«Во время орнитологического обследования вблизи реки Бездны заметил и сфотографировал орла. Спустя несколько часов наблюдал уже пару этих птиц, — рассказывает автор открытия орнитолог, заместитель директора национального парка по науке Олег Глушенков. — При внимательном изучении снимков стало ясно, что в объектив попал какой-то из подорликов. Но какой — малый или большой? Ведь они трудно различимы в полевых условиях».

Хотя ученый сразу же определил, что это малый, до сих пор не встречавшийся в нашей местности, без авторитетного мнения такое открытие не засчитывается. Поэтому фотосессия пернатого (12 снимков) была представлена на анализ российскому специалисту по группе хищных птиц Игорю Карякину, подтвердившему первоначальный вывод. Таким образом, на территории Чувашии зафиксирован уже 289-й вид птиц.

Малый подорлик в настоящее время расширяет свой ареал на восток и вот добрался до нас, поясняют орнитологи. Интересно, что эту территорию в национальном парке до него занимал орел-могильник, которого там уже года два не видели.

Людмила Арзамасова

Фото Олега Глушенкова