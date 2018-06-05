Чувашия готова взяться за новый туристический проект. Фото

От набережной — к центру круизного туризма

Первые лица Федерального агентства по туризму теперь навещают Чувашию с завидным постоянством. В ноябре в Чебоксарах с рабочим визитом побывал руководитель этой структуры Олег Сафонов — его интересовало, как в республике реализуются проекты в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России (2011–2018 годы)». Он посетил главные туристические стройки и провел совещание с представителями туриндустрии. На днях с такой же миссией посвятил свой рабочий день Чебоксарам его заместитель — Николай Королев.

Упомянутые туристические стройки, а это в первую очередь Московская набережная и кластер «Этническая Чувашия» с этнопарком «Амазония», Королев называет положительными примерами, демонстрирующими, как надо реализовывать ФЦП. Однако его приезд больше связан уже с продолжением движения в этом направлении. Дело в том, что 10 мая в Торгово-промышленной палате РФ, где проходила экспертиза инвестпроектов, предлагаемых регионами для включения в проект ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма на последующие семь лет, были рассмотрены и оформленные предложения из Чувашии. Это два субкластера: «Чувашия — центр оздоровительного туризма» и «Чебоксары — центр речного круизного туризма». Эти проекты вошли в топ-17 самых интересных. И эксперт приехал оценить перспективу на месте.

Николаю Королеву показали Московскую набережную, Красную площадь, «Амазонию», а также Речной порт. Замруководителя Ростуризма оценил размах идущих работ, но счел нужным напомнить о необходимости соблюдения сроков ввода в строй всех объектов. Отчет о поездке по чебоксарским объектам на своей странице в фейсбуке опубликовал депутат Госдумы Леонид Черкесов. Поскольку журналистов к этой экскурсии практически не привлекали, блогерство Леонида Ильича оказалось определенным подспорьем. Выяснилось, что на Московской набережной масштаб выполненных работ впечатлил всех присутствующих, особенно рассказ на этом фоне о таких планах, как «ни много ни мало поднять количество туристов, посещающих наш город, с 45 тысяч до 90!».

Ему вторит руководитель администрации Чебоксар Алексей Ладыков в городском отчете об инспекции Московской набережной: «Заявка на участие в новой федеральной программе нами представлена. Для заключительного этапа реконструкции необходима поддержка Ростуризма, дополнительные финансовые средства». Он отметил, что строительство пятой очереди Московской набережной планируется завершить к 2020 году.

Совещание Главы Чувашии Михаила Игнатьева с участием Николая Королева прошло уже во второй половине дня. И речь на нем шла как о реализации проекта создания «Этнической Чувашии», так и о проектах, которые должны войти в федеральную программу по развитию въездного и выездного туризма до 2025 года. Представитель Ростуризма заверил, что «Чувашия — сердце Волги и центр речного круизного туризма всей России» — проект качественный и что это уже практически готовый бренд, который общими усилиями вполне можно реализовать.

На совещание были приглашены местные инвесторы. Как сказал Михаил Игнатьев журналистам после этой встречи: «Мы должны вовлечь всех предпринимателей, которые являются и считают себя патриотами России, тогда эта команда все сделает для жителей и туристов. Надо с добрым взглядом, с открытой душой, горячим сердцем создавать ауру для наших гостей».

Инвесторы представили планы, которые могли бы реализовать при вхождении в программу Ростуризма. Например, гендиректор компании «ТУС» Николай Угаслов готов внести свой вклад в местный оздоровительный туризм, развивая базу «Жемчужина Чувашии». Руководитель «Основы» Владимир Радин знакомил собравшихся со строительством гостиничных комплексов, директор базы отдыха «Волжский эксклюзив» Юрий Ковалев — с ее дальнейшим развитием, а директор «Волжской деревни» Олег Дельман — с проектом строительства нового корпуса.

Что касается заглавной темы — реализации инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», то было доложено: на сегодня строительство большинства объектов обеспечивающей инженерной инфраструктуры завершено и сейчас идет процесс их передачи на баланс Чебоксар и Чебоксарского района.

«Государство свои обязательства по бюджетным средствам выполняет, инженерная инфраструктура вводится своевременно, а предприниматели отстают. Республика ощущает постоянную поддержку со стороны Ростуризма. Доверие нужно ценить и ответственно работать над своевременным вводом объектов», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Незавершенные объекты транспортной инфраструктуры планируется закончить в течение ближайших месяцев, а до 1 сентября пройти и госрегистрацию. Глава республики напомнил, что на создание «Этнической Чувашии» из бюджетов разных уровней с 2013 года выделены огромные деньги — более 1 млрд 300 тысяч рублей. Результат люди уже ощутили, но работы впереди еще очень много.

Рита Кириллова

Фото Максима Васильева

Инвестиционный проект «Чувашия — сердце Волги» Николай Королев назвал перспективным.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На вопрос обозревателя «СЧ», как в Ростуризме оценивают ход реализации в Чувашии инвестиционных проектов, Николай Королев ответил, что жители и сами видят, какие уже произошли изменения на той же Московской набережной, насколько это место в городе стало посещаемым. И сейчас стоит задача довести все начатое строительство до положительного итога, чтобы в 2018 году все объекты, и инженерной и туристской инфраструктуры, были завершены. По поводу развития в Чувашии речного туризма замглавы Ростуризма испытывает оптимизм. Эксперты считают, сказал он, что Чувашия может и должна стать центром речного круизного туризма. Для этого в республике все есть. И в новом бюджетном цикле надо попытаться эту задачу реализовать.

Михаил Игнатьев подтвердил столь амбициозные планы, уточнив, что «пустых обещаний мы не давали и не даем». Республика берется за осуществление статуса речного круизного центра как за очередной прорывной проект, чтобы до 2025 года его выполнить. Поэтому через СМИ глава республики снова обратился к предпринимательскому сообществу, к тем, кто работает в общепите и на рынке туристического обслуживания: «Мы в этом обязательно должны подтянуться!»