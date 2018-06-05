В Чебоксарах прошел фестиваль поэзии народов России

Уровень участников порадовал

Праздником многонациональной литературы стали для Чебоксар два последних майских дня. В столице Чувашии собрались участники форума «Атал Асамаче».

Фестиваль был посвящен 170-летию просветителя чувашского народа Ивана Яковлева и 128-летию автора бессмертной «Нарспи» Константина Иванова.

На литературный праздник приехали поэты и прозаики из Москвы, Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Дагестана, Республики Коми и Ульяновской области.

Участники побывали на большом поэтическом празднике в Чувашском педуниверситете имени И.Я Яковлева, а завершался форум вечером чувашской поэзии народов России в Национальной библиотеке, которая стала площадкой для диалога российских поэтов. Как сказал секретарь Союза писателей России Сергей Соколкин: «Культурный уровень участников порадовал. На чувашской земле нас ждал чудесный прием». Народный поэт Чувашии Валерий Тургай пообещал, что второй фестиваль приобретет статус всероссийского.

Маргарита Красотина