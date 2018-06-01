Строители не слышат горожан

И продолжают «захватывать» дворы

Весть о возможном строительстве многоэтажки у школы № 27 в северо-западном районе Чебоксар горожанами была воспринята в штыки. «Велика Россия, а строить негде», — грустно констатировал один из пользователей местного интернет-форума. В ответ посыпались комментарии: «Пусть окраины застраивают, тянут коммуникации туда, развивают», «Уплотниловка — это ужасно. А до тех, кто не против, она тоже доберется»…

В начале недели тему точечной застройки снова подняли на уровне республики. Непростой вопрос обозначил Михаил Игнатьев. С проблемой вроде бы покончено, так почему же она вновь всплывает, поинтересовался он. И сообщил о письменном обращении 846 местных жителей, протестующих против возведения той самой девятиэтажки по улице Мичмана Павлова.

«Хочу поделиться своей болью и проблемами», — отреагировал на вопрос руководителя республики глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. При этом он отметил, что примеров уплотнительной застройки в городе хоть и немного, но все же они есть. В качестве примера привел тот же участок у школы № 27 и место у бывшего детского сада по улице Гастелло, где должны появиться многоквартирные дома. «Все документы для получения разрешения на строительство у них имеются», — рассказал он о застройщиках, объясняя, что если чиновники будут мешать процессу, их действия могут быть расценены как воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Возможно, Ладыков прав, и точечной застройки в городе действительно не так много, как прежде, но приведенные им примеры, к сожалению, не единственные. Так, в северо-западном районе может появиться многоэтажка по улице Эльгера, 15, а в юго-западном, несмотря на протесты местных жителей, прямо перед детской поликлиникой на Энтузиастов за зиму вырос магазин. «СЧ» уже писала на своих страницах об этом объекте, не единожды выходили о нем и телевизионные сюжеты наших коллег. При этом стройплощадка перегородила проход к больнице, а провести свет вдоль узенького обходного пути строители так и не удосужились. По-прежнему негде припарковаться тем, кто приехал к врачу на машине: и это дополнительный риск возникновения ДТП.

Подробнее разъяснить положение дел с точечной застройкой у школы № 27 мы попросили заместителя главы администрации Чебоксар по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолия Павлова. «Сразу хочу отметить, сегодня никакие строительные работы там не ведутся и никакой разрешительной документации не выдано, — рассказал он журналистам, разъяснив, что застройщик вышел с заявлением о разработке проекта планировки территории, далее проект был разработан, и 7 мая прошли публичные слушания. Пока решение по проблемному объекту не принято: идет проверка документов на соответствие градостроительным нормам, по ее результатам проект планировки либо утвердят, либо отклонят».

Земельный участок — собственность застройщика, подчеркнул при этом Павлов, и если проект будет соответствовать всем нормам, «мы не имеем права отказать в выдаче разрешения». «Что же делать жителям?» — допытывались акулы пера, надеясь услышать хоть что-то обнадеживающее. «Сегодня ситуация такова, что мы должны действовать в рамках федерального законодательства и учитывать интересы и жителей, и предпринимателей», — услышали они в ответ. Также Павлов пояснил: публичные слушания — процедура обязательная, но ее решения носят рекомендательный характер. Все предложения, полученные в их ходе, собираются, «но в соответствии с законодательством учитываются обоснованные замечания, которые говорят о нарушении норм и нормативов».

Получается, уплотнительная застройка в городе все же разрешена? Лишь бы не было нарушений? В пресс-службе Минстроя республики, куда мы обратились с этими вопросами, давать комментарии отказались, пояснив, что данная проблема не относится к ведению министерства. Хотя именно эта структура, по мнению экспертов, могла бы создать рабочую группу с участием представителей города, правоохранительных органов и общественных организаций. О необходимости «сесть за стол переговоров» говорил и Алексей Ладыков.

В Управлении ФАС Чувашии мы встретили понимание. «Никому не хочется, чтобы вплотную к его окнам велось строительство, — рассудила начальник контроля органов власти ведомства Ксения Сергеева. — Но если проект застройки территории согласован с администрацией города, мы не вправе вмешиваться. В нашем ведении только проверка процедуры проведения торгов. Правда, в случае с участком по Мичмана Павлова уже истек срок давности, составляющий три года».

Получается замкнутый круг. Все понимают, что уплотнительная застройка — не слишком хорошее явление, но бороться с ней в рамках закона почти невозможно. Какой будет счет в поединке между жителями и бизнесменами, покажет время. Редакция будет следить за развитием событий.

Джульетта Федорова

Фото автора

Уплотнительно застраивать, как правило, начинают территории и участки земли, которые были приватизированы еще в начале 2000-х годов. Это проблема многих быстро развивающихся городов.