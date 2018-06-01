1 июня — Международный день защиты детей

Дорогие друзья, уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Дети — главное богатство семьи! Они привносят в нашу жизнь особый смысл, дарят надежду на будущее.

Нет ничего более прекрасного, чем счастливое и благополучное детство. Обеспечить подрастающее поколение заботой, поддержкой и защитой — это задача не только родителей, но и общества, и государства.

Укрепление института семьи, защита материнства и детства, реализация способностей и талантов детей, воспитание физически и нравственно здорового поколения, граждан с активной жизненной позицией, обладающих современными знаниями и желающих трудиться на благо Родины, являются приоритетными направлениями социальной политики Чувашии.

В республике строятся новые детские сады и школы, открываются центры инновационного творчества, обновляется инфраструктура для занятий физкультурой и спортом, совершенствуется система дополнительного и профессионального образования — создаются необходимые условия для разностороннего развития детей.

Но, безусловно, ни один социальный институт не может заменить семью, любовь и заботу родителей, тепло самых близких и любящих сердец.

Уважаемые родители, дедушки и бабушки! Не жалейте для детей и внуков искренних чувств, окружите их любовью и заботой! Пусть в каждом доме звучит детский смех!

Желаю всем детям крепкого здоровья, благополучия, больших жизненных успехов, мира, добра и согласия!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев