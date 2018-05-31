Главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым подписано постановление об организации перевозки пассажиров речным транспортом

Летом 2018 года чебоксарцы и гости столицы Чувашии смогут воспользоваться речным транспортом через реку Волга.

На днях в администрации г.Чебоксары подписано соглашение с АО «Чебоксарский речной порт» о компенсации недополученных доходов от перевозки пассажиров через реку Волга по местным маршрутам «Чебоксары – пос. Сосновка» и «Чебоксары – Пляж Левобережный». Согласно документу, часть стоимости пассажирских перевозок будет компенсирована из бюджета города Чебоксары, сумма компенсации составит 1,7 млн рублей. Стоимость проезда речным транспортом по данным маршрутам для взрослых составит 75 рублей, для детей –40 рублей. Провоз багажа (велосипеды, спортивное оборудование) также будет стоить 40 рублей.

К речной навигации сезона 2018 года подготовлено три пассажирских теплохода. Все суда оснащены необходимыми спасательными средствами. Для безопасности пассажиров и суда перед посадкой будет проводиться досмотр пассажиров. Администрация просит отнестись с пониманием к этой необходимой процедуре.

АО «Чебоксарский речной порт» обращает внимание: в случае ухудшения погодных условий (температура ниже 20 градусов, пасмурно, дождь) рейсы по маршруту «Чебоксары – Пляж Левобережный – Чебоксары» выполняться не будут. Справки по телефонам 58-00-53, 49-44-00