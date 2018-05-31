Последствия урагана ликвидируются по всей Чувашии

30 мая по большей части территории Чувашии пронесся ураган с грозой и шквалистым ветром до 20-25 м/сек, который, несмотря на недолгое время своего действия, нанес ущерб нескольким населенным пунктам республики.

Всего было повалено 30 деревьев, из-за обрыва проводов произошло 32 отключения электроэнергии, сорваны крыши жилых домов в деревнях Хучели Канашского района, Яныши Чебоксарского района, Б. Буяново Шемуршинского района (пострадало по одному дому), в с. Порецкое (15 домов), повреждены крыши спортзала Большеяниковской средней школы (Урмарский район) и Шимкусинской СОШ (Янтиковский район). По уточненным данным, также пострадала крыша Яншихово-Челлинской СОШ и фельдшерско-акушерского пункта Красноармейского района. В селе Богатырево Цивильского района рухнула труба недействующей котельной.

На 5 часов утра сегодняшнего дня аварийные бригады энергетиков филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» справились практически со всеми проблемами на поврежденных электросетях. Заканчивается работа над подключением трех домов – в Алатырском, Урмарском и Ибресинском районах. К полудню 31 мая электроснабжение тут будет восстановлено.

Также идет активная работа над ремонтом крыш. На социальных объектах работают бригады, организованные местными администрациями. Восстановлены крыши ФАП в Красноармейском районе и Шимкусинской СОШ. На остальных соцобъектах, а также четырех многоквартирных домах в с. Порецкое работы продолжаются. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.