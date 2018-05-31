Дополнительные, но не менее важные

Уже в воскресенье, 3 июня, жителей республики ждут на избирательных участках. Правда, не всех — в этот день состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета республики шестого созыва по Ядринскому одномандатному избирательному округу № 9, депутата Чебоксарского городского Собрания, а также депутатов собраний Шумшевашского сельского поселения Аликовского района и Иваньковского сельского поселения Ядринского района. Все депутатские мандаты освободились в связи с досрочным прекращением полномочий их обладателей по тем или иным причинам.

Впрочем, как сообщил секретарь Центризбиркома Чувашии Сергей Тарасов, часть граждан не стали откладывать и проголосовали заранее — таких набралось уже 0,5% от общего числа избирателей. В целом же, по его словам, избирательная кампания проходит спокойно, в рабочем порядке.

На дополнительных выборах депутата Госсовета зарегистрированы четыре кандидата, выдвинутых региональными отделениями политических партий. Еще один, самовыдвиженец, не смог собрать необходимого количества подписей в свою поддержку. Зарегистрированы и претенденты на остальные депутатские мандаты.

Вся необходимая подготовительная работа проведена, заверяют в ЦИК республики. Уточнены списки избирателей, разнесены по домам приглашения на выборы, избирательные участки оборудованы всем необходимым. Будет использован и наработанный на президентских выборах опыт — в частности, итоговые протоколы будут составляться на компьютере с применением машиночитаемого кода.