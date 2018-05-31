Сочинское «золото» у «Букета Чувашии»

Чувашские производители снова победили на международном конкурсе

Сразу нескольких золотых медалей удостоилась компания ОАО «Букет Чувашии» на XХVII международном форуме «ПИВО–2018», проходившем недавно в городе Сочи. Отличное качество продукции лидера чувашского пивоварения подтвердили ведущие российские и зарубежные эксперты.

Главная деловая площадка пивоваренной отрасли в этом году собрала около 250 участников из России и зарубежных стран. Программа форума, проходившего в городе-курорте несколько дней, традиционно была очень насыщенной: тут и выставка, и фестиваль с дегустацией новинок и лучших образцов продукции, и презентации фирм-производителей, семинары, круглые столы, и практическая конференция «Российская пивоваренная индустрия в современных условиях», на которой обсуждались важнейшие вопросы развития отрасли. Не случайно сочинский конгресс пивоваров нередко называют единственной в России площадкой, где предприниматели не только налаживают деловые контакты, но и совместно решают актуальные проблемы.

Большинство компаний является неоднократными участниками международного форума, как, например, ОАО «Букет Чувашии». Вот уже несколько лет чебоксарская компания входит в число лучших производителей и удостаивается на этом конкурсе самой высокой оценки профессионального жюри за качество своей продукции. Богатым на награды выдался и нынешний форум. Теперь в копилке достижений «Букета Чувашии», в которой, кстати, свыше двухсот наград различных профессиональных фестивалей и конкурсов, еще две сочинские золотые медали и дипломы.

Одну из них, как и в прошлом году, завоевал квас «Букет Чувашии «Домашний», уже давно полюбившийся жителям не только нашей республики, но и соседних регионов. Его по праву можно назвать национальным чувашским продуктом. Ведь готовится он, как, впрочем, и вся остальная продукция «Букета Чувашии», исключительно из натуральных ингредиентов. В его составе — вода, ржаной и ячменный солод, ржаная мука, сахар-песок, дрожжи. Словом, по вкусу он совсем как домашний. Те, кто хоть раз его попробовал, отмечают, что хлебный напиток от «Букета Чувашии» прекрасно утоляет жажду, повышает жизненный тонус, придает силы, энергию и благотворно влияет на здоровье.

Уверенные победы чувашского кваса на престижном международном конкурсе из года в год только подтверждают его отличное качество и то, насколько внимательно «Букет Чувашии» относится к вопросам качества всей своей продукции: это и современное оборудование, и внедрение передовых систем менеджмента качества, и использование в производстве только лучшего сырья. Высокая оценка международных экспертов и признание на мировой арене — это всегда приятно, признаются в чувашской пивоваренной компании, но главное — это удовлетворение взыскательных вкусов потребителей, ради которых «Букет Чувашии» на протяжении более 40 лет и создает самые разнообразные сорта пива и кваса, учитывая национальные традиции, лучший мировой опыт и современные тенденции.

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