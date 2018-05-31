Нефть бензину не указ

А снижения акцизов ждать целый месяц

«Ну что творят, ты погляди! Что творят, а!» — это приличные и в последнее время привычные восклицания автомобилистов на бензиновых заправках. В основном же мужчины за рулем при взгляде на топливные ценники выражают эмоции непечатными словами. Еще бы, в России, мировом лидере по нефтедобыче, стоимость бензина растет, в то время как сама нефть — источник получения бензина — падает в цене на мировых рынках.

Только за 21-25 мая «черное золото» разных марок подешевело на 3-5 долларов, а бензин на российских заправках поднялся на 76-79 копеек, сообщают федеральные источники. За весь апрель же он подорожал на 13%.

Одни аналитики находят тому массу оправданий: налоговая нагрузка, в результате которой за последние три года вдвое увеличились акцизы, падение курса рубля к мировым валютам, а также внеплановые ремонты на перерабатывающих заводах и понятный только специалистам «зафиксированный ранее рост нефтяных цен».

Другие эксперты называют единственный основной фактор таких «ножниц»: стремление российских нефтяных компаний компенсировать свои убытки на внешнем рынке за счет внутреннего потребителя, что прекрасно им удается методом бесконечного раздувания маржи. Это возможно благодаря олигопольной нефтяной структуре. То есть такой, при которой существует стратегическое взаимодействие немногих, обладающих рыночной властью и конкурирующих за объем продаж фирм. Сквозная олигополизация охватывает всю отечественную «нефтянку» — добычу, переработку, сбыт.

Конечно, в верхах озабочены ростом цен на бензин, поэтому федеральное правительство решило снизить акцизы на автомобильный бензин и дизтопливо с 1 июля, что подтвердил на одном из мероприятий Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Там же, на форуме, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неприемлемым нынешний рост цен на бензин в России, отметив, что он «затрагивает очень большую часть населения, в том числе с не очень большими доходами». И усомнилась, что подготовленное правительством постановление о снижении акцизов позволит серьезно уменьшить розничные цены на бензин. По мнению главы верхней палаты парламента, прежде чем принимать какие-либо решения, «надо понять, где объективные факторы, против которых мы не можем бороться, иначе мы не будем рыночной экономикой, либо это пользуются просто ситуацией и решили подзаработать».

МЕЖДУ ТЕМ

Пока суд да дело, в запасе у бензина еще целый месяц до снижения акцизов. И он не дремлет, знай себе, наращивает цену. По данным Чувашстата, за неделю, с 21 по 28 мая, на республиканских заправках дизтопливо подорожало на 2,2%, бензин марки АИ-92 на 1,2%, АИ-95 на 1,4%, АИ-98 на 3,9%. Оторвавшийся от реальности бензин может спровоцировать рост цен на очень многие товары, прогнозируют эксперты. Потому что основным видом их перевозки остается автотранспорт.