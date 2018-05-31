11 чебоксарских детских садов — в числе 500 лучших по России

Мероприятие проходило в публичном открытом формате на базе Всероссийской защищенной профессиональной сети педагогического сообщества «Росметодкабинет РФ». Смотр проводился с целью выявления 500 лучших детских садов Российской Федерации, для последующего оказания им помощи в развитии материально-технической базы, активизации обмена опытом работы между организациями дошкольного образования. Всего на площадке были представлены 4 872 пользователя. В число лучших вошли 11 детских садов г. Чебоксары: ДОУ №№ 9, 14, 85, 103, 142, 145, 162, 156, 185, 201, 205.