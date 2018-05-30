На День России чебоксарцев ожидают три выходных дня

День России ежегодно отмечается 12 июня. Согласно действующему законодательству, он является праздничным днём и отмечается на федеральном уровне.

В 2018 году День России приходится на вторник. Поэтому для обеспечения непрерывных выходных Правительство РФ приняло решение перенести выходной с субботы – 9 июня — на понедельник – 11 июня.

Таким образом, выходные дни на День России будут длиться с 10 по 12 июня включительно. Нерабочими будут:

— 10 июня — выходной день (воскресенье);

— 11 июня — за счёт переноса выходного дня с 9 июня (суббота) на 11 июня (понедельник);

— 12 июня — День России.

Выходной 11 июня гражданам необходимо отработать в субботу, 9 июня. Такой перенос возможен только при пятидневной рабочей неделе.