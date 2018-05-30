Строительные работы на месте снесенного дома по улице Петрова, 9 в Чебоксарах завершатся в августе

В Чебоксарах на заключительной стадии находится строительство дома 9 по ул. Петрова. Выездное совещание на объекте 29 мая провел заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов совместно со специалистами городского управления капитального строительства.

В доме 9 по ул. Петрова, который возводится на месте снесенного три года назад аварийного жилья, 153 квартиры предоставят жителям безвозмездно.

Напомним, по заключению экспертов, аварийная ситуация с жилым домом произошла из-за безответственности самих жильцов: несогласованная перепланировка помещений, использование их не по назначению. Кладовки были переделаны под душевые, вода размыла незащищенные гидроизоляцией кирпичные стены.

Как отметил директор подрядной организации Аваг Ханеданян, на объекте рабочие завершают кирпичную кладку, установку пластиковых окон, прокладку сетей наружного электроснабжения. Планируется начать благоустройство прилегающей территории.

Заместитель главы администрации Анатолий Павлов отметил, что в августе-сентябре жители получат ключи и смогут переехать на старое новое местожительства, где все квартиры будут предоставлены в чистовой отделке. «Сегодня практически все общестроительные работы завершены. Продолжаются электромонтажные и кровельные работы, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения, монтаж лифтов. На текущей неделе приступят к монтажу витражей», — отметил он.

Напомним, что на основании проведенных МУП «ГУКС» торгов был определен генеральный подрядчик – ООО «Строительная компания «Стройсфера».

Общая площадь возводимого жилья — 12541,7 кв.м.

Количество квартир — 368 шт., в т.ч.

Автопарковка — 88 машино/мест.