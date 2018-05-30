Алексей Ладыков сохранил позиции в рейтинге глав администраций столиц субъектов ПФО по версии «Медиалогия»

Информационно-аналитическая система «Медиалогия» подготовила очередной рейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за апрель 2018 года.

Алексей Ладыков сохранил позиции апрельского рейтинга. Глава администрации города Чебоксары занимает четвертую строчку.

Медиаиндекс Алексея Ладыкова за четвертый месяц 2018 года по результатам анализа федеральных и региональных средств массовой информации составил 3 341.

По итогам месяца лидерами медиарейтинга стали главы администраций Уфы, Пензы и Кирова.